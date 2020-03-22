مباراة أتالانتا وفالنسيا خلف تفشي كورونا

تواجه دولتا إيطاليا وإسبانيا فترة صعبة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، في عدد كبير من مدن وضواحي الدولتين، خاصة مع التأخر في إيقاف المسابقات الكروية مثل مباريات الدوري المحلي ومواجهات دوري أبطال أوروبا.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، الأحد، أن مواجهة أتالانتا وفالنسيا، التي أقيمت على ملعب سان سيرو في ميلانو ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، تسببت في نقل العدوى لعدد كبير من جماهير الفريقين داخل الملعب وخارجه.

والتقى الفريقان في مدينة ميلانو بإقليم لومبارديا، المنطقة التي شهدت انتشاراً واسعاً للفيروس، مما أدى إلى حالات تفشي كبيرة للجماهير القادمة من إسبانيا وأنصار أتالانتا الذين أتوا من مدينة بيرغامو.

يذكر أن أكثر من 500 شخص ماتوا خلال يوم واحد فقط بسبب كورونا شمال إيطاليا، مع صعوبة السيطرة على أماكن العدوى حتى هذه اللحظة.