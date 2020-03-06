مباراة برشلونة مع نابولي بجمهور

أكدت وزيرة الرياضة الاسبانية إيرين لوزانو أنه لا يجب إقامة مباراة برشلونة أمام ضيفه نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بدون جمهور نتيجة للمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت لوزانو: "لا تعد روما أو نابولي من المناطق الخطرة (في إيطاليا)". في اشارة إلى مواجهة إشبيلية وضيفه روما المقبلة أيضاً في الدوري الأوروبي.

كما أشارت الوزيرة في إطار التعليق علي توصية وزارة الصحة الإسبانية بإقامة لقائي فالنسيا وأتالانتا بدوري الأبطال، وخيتافي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي بدون جمهور. إلى أنه لا تتم حالياً دراسة إلغاء مباريات في الدوري الإسباني.