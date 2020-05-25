مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تسببت بـ 41 حالة وفاة بكورونا

أدى السماح بإقامة مباراة ليفربول حامل اللقب وضيفه أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى "41 حالة وفاة إضافية على الأرجح" بفيروس كورونا المستجد وفقاً لدراسة نشرت الأحد.

وتواجه الفريقان في 11 مارس على ملعب آنفيلد أمام قرابة 52 ألف مشجع، بينهم ثلاثة آلاف رافقوا أتلتيكو في رحلته إلى ليفربول، وذلك في آخر مباراة تقام في إنجلترا قبل تعليق الموسم بسبب "كوفيد-19".

ووفقاً لجامعتي "إمبيريال كوليدج لندن" للأبحاث و"أوكسفورد"، كان عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في إسبانيا خلال تلك الفترة حوالي 640 ألف شخص، مقابل 100 ألف إصابة في المملكة المتحدة.

وفي الدراسة التي أجرتها "إدج هيلث" التي تحلل بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية، فإن المباراة "مرتبطة بـ 41 حالة وفاة إضافية" في المستشفيات القريبة بعد 25 إلى 35 يوماً من تاريخ اللقاء، بحسب ما نشرته الأحد صحيفة "سنداي تايمز".

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الشهر الماضي، قال رئيس بلدية مدينة ليفربول وضواحيها ستيف روثيرام، إنه "إذا أصيب الناس بفيروس كورونا بسبب حدث رياضي ما كان يجب أن يحدث، فهذه فضيحة، من الضروري التحقيق لمعرفة ما إذا كانت بعض هذه الإصابات مرتبطة بمشجعي أتلتيكو. كانت هناك أمكنة +ساخنة+ بالفيروس (من حيث ارتفاع عدد الإصابات)، ومدريد كانت واحدة منهم".

وأكد "لذا يجب النظر في المسألة، وعلى الحكومة أن تتحمل بعضاً من المسؤولية لعدم إعلان الإقفال التام في وقت أبكر".

واعتبرت الحكومة البريطانية حينها أنها اتبعت النصائح العلمية عندما سمحت بإقامة المباراة وأحداث رياضية أخرى مثل سبق الخيول "شلتينهام" الشهير في الأسبوع ذاته.

مع ذلك، أقرت أنجيلا ماكلين، نائب مستشار الحكومة البريطانية للشؤون العلمية، أن الإصابات بـ "كوفيد-19" في ليفربول بسبب المباراة ضد أتلتيكو مدريد هي "فرضية مثيرة للاهتمام".

فاز أتلتيكو حينها بنتيجة 3-2 بعد التمديد ليطيح بحامل اللقب ويبلغ ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يُمنع الجمهور من الحضور في الملاعب حين تُستأنف الأحداث الرياضية في بريطانيا التي وصل فيها عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الى 36 ألف شخص، لتكون الأكثر تضرراً في القارة الأوروبية، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي ، اعترف خوسيه لويس مارتينيز ألميديا عمدة العاصمة الإسبانية مدريد بأنه كان من الخطأ إقامة المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو 3-2 وتأهله لدور الثمانية للمسابقة القارية، بتفوقه 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال مارتينيز آلميديا لمحطة (أوندا سيرو) الإذاعة الإسبانية "لم يكن من المنطقي أن يتمكن ثلاثة آلاف من مشجعي أتلتيكو من السفر إلى آنفيلد في ذلك الوقت".

وأضاف عمدة مدريد 'كان ذلك خطأ بالطبع بالرجوع في الذاكرة، لكن أعتقد أنه حتى في ذلك الوقت كان يجب أن يكون هناك المزيد من الحذر".