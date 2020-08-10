مباراة مرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونيخ

حجز كل من برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني مقعداً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام هذا العام من مواجهة واحدة عوضاً عن الذهاب والإياب، وفقاً للتعديلات التي أدخلها الاتحاد القاري لكرة القدم (يويفا).

وفاز برشلونة على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1 في إياب ثمن النهائي (1-1 ذهاباً)، فيما فاز بايرن ميونيخ بنتيجة كبيرة على حساب تشيلسي الإنجليزي 4-1 (3-0 ذهاباً).

وجراء تفشي فيروس «كوفيد-19» أجرى يويفا تعديلاً على نظام البطولة في نسختها الحالية، إذ ستقام أدوارها النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب.

يفتتح ربع النهائي بعد غد الأربعاء أتالانتا الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم يلعب الخميس لايبزيغ الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني، والجمعة برشلونة مع بايرن والسبت مانشستر سيتي الإنجليزي مع ليون الفرنسي.

وقاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة توالياً بعد فوزه الصريح على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1 بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 في جنوب إيطاليا قبل نحو خمسة أشهر عندما تم تعليق البطولة بسبب فيروس كورونا، ليتأهل الفريق الكتالوني 4-2 بمجموع المباراتين.

في المباراة الثانية، خطا بايرن ميونيخ خطوة جديدة نحو تكرار الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2013، بعدما قاده روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب تشيلسي.

وسجل ليفاندوفسكي الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء و83، ومنح الثاني لزميله إيفان بيريشيتش (24)، والثالث لكورنتين توليسو (76) بعد تمريرتين حاسمتين، فيما جاء هدف تشيلسي عن طريق تامي آبراهام (44).

وجدد بايرن فوزه على ضيفه، بعدما كان تغلب عليه ذهاباً في ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة في فبراير قبل تعليق المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.