مباراة ودية: تشكيلة العراق المتوقعة أمام كولومبيا اليوم

يواجه منتخب العراق نظيره الكولومبي اليوم الجمعة في مباراة دولية ودية ستجمعهما على أرضية ملعب ميستايا في فالنسيا بإسبانيا.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة الرابعة العراقية، وقناة العراق الرياضية، وقناة الكأس الرياضية.

تشكيلة العراق المتوقعة أمام كولومبيا لمباراتهما الودية اليوم

المدرب: مانويل خيسوس كاساس

جلال حسن حاجم

علي فائز عطية، مناف يونس، مصطفى ناظم جاري

ميرخاس دوسكي الآن محي الدين

أمجد عطوان، كيفن يعقوب

زيدان إقبال

أيمن حسين، باشانج عبد الله