مباريات اليوم الأحد 28 فبراير والقنوات الناقلة

نستعرض تالياً أبرز مباريات اليوم الأحد 28 فبراير 2021 من أبرز البطولات الأوروبية ودوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة.

ففي الدوري الإنجليزي، يحل آرسنال ضيفاً على ليستر سيتي، ويستضيف توتنهام غريمه بيرنلي، ويلتقي ليفربول حامل اللقب مع شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب.

وفي لقاء قمة المرحلة الـ 26، يواجه تشيلسي غريمه مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج.

في الدوري الإسباني، يلتقي أتلتيكو مدريد المتصدر مع مستضيفه فياريال.

في الدوري الإيطالي، يحل جنوى ضيفاً على إنتر ميلان متصدر الترتيب، وتبرز مواجهة روما مع ضيفه ميلان.

في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف شباب رياضي بلوزداد الجزائري غريمه ماميلودي سن داونز الجنوب إفريقي، ويلعب الوداد الرياضي المغربي مع ضيفه كايزر تشيفس الجنوب إفريقي.

فيما يلي جدول مباريات اليوم الأحد 28 فبراير 2021 والقنوات الناقلة:

مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة شباب رياضي بلوزداد - ماميلودي سن داونز 16:00 السعودية beIN Sports HD 7 الوداد الرياضي - كايزر تشيفس 19:00 السعودية beIN Sports HD 7

المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - فولهام 15:00 السعودية BBC One ليستر سيتي - آرسنال 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام هوتسبير - بيرنلي 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - مانشستر يونايتد 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 شيفيلد يونايتد - ليفربول 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيغو - بلد الوليد 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 قاديش - ريال بيتيس 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 غرناطة - إلتشي 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية beIN Sports HD 3