تشهد مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 مواجهات نارية ومرتقبة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم 2022 لقارات آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.
فيما يلي جدول مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة (جميع اللقاءات بتوقيت مكة المكرمة):
- دوري الأمم الأوروبية
21:45: بلجيكا x فرنسا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.
- تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
14:00: كوريا الجنوبية x سوريا SSC7 HD بتعليق خالد المديفر.
17:30: العراق x لبنان SSC6 HD بتعليق محمد الخامسي.
19:45: الإمارات x إيران SSC5 HD بتعليق سمير المعيرفي.
20:00: السعودية x اليابان SSC7 HD بتعليق فهد العتيبي.
21:30: أستراليا x عُمان SSC6 HD بتعليق عبد الله الغامدي.
- تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022
22:00: تونس x موريتانيا FIFATV Youtube
- تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022
2:00 الجمعة: أوروغواي x كولومبيا beIN Sports 3 HD Premium بتعليق سوار الذهب.
2:00 الجمعة: باراغواي x الأرجنتين beIN Sports 2 HD Premium بتعليق علي محمد علي.
2:30 الجمعة: فنزويلا x البرازيل beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.
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