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مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:36
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا

تشهد مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 مواجهات نارية ومرتقبة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم 2022 لقارات آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

فيما يلي جدول مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة (جميع اللقاءات بتوقيت مكة المكرمة):

  • دوري الأمم الأوروبية

21:45: بلجيكا x فرنسا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

  • تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

14:00: كوريا الجنوبية x سوريا SSC7 HD بتعليق خالد المديفر.

17:30: العراق x لبنان SSC6 HD بتعليق محمد الخامسي.

19:45: الإمارات x إيران SSC5 HD بتعليق سمير المعيرفي.

20:00: السعودية x اليابان SSC7 HD بتعليق فهد العتيبي.

21:30: أستراليا x عُمان SSC6 HD بتعليق عبد الله الغامدي.

  • تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

22:00: تونس x موريتانيا FIFATV Youtube

  • تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

2:00 الجمعة: أوروغواي x كولومبيا beIN Sports 3 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

2:00 الجمعة: باراغواي x الأرجنتين beIN Sports 2 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

2:30 الجمعة: فنزويلا x البرازيل beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

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