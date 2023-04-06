باريس سان جيرمان يتمسك بـ 7 من نجومه فقط

البوابة - يتمسك لويس كامبوس المستشار الرياضي في باريس سان جيرمان بـ 7 من أبرز نجوم الفريق للموسم المقبل من أجل المنافسة مجدداً على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة النادي لن تفرط بأي شكل من الأشكال بالإيطاليين ماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما، والبرتغاليين نونو مينديش ودانيلو بيريرا، والمغربي أشرف حكيمي، والفرنسي كيليان مبابي.

ولم تتضمن القائمة المذكورة أعلاه اسمي النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور.

ويتماشى هذا التقرير مع ما تم تناقله مؤخراً حول رغبة النادي الفرنسي في رحيل كلا اللاعبين نظراً للأجور الضخمة التي يتقاضيانها.

كما يبدو أن الإدارة ستسمح للمخضرم سيرخيو راموس بالرحيل كلاعب حر أيضاً حين يصل عقده لنهايته الصيف القادم.