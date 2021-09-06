مبيعات قميص رونالدو تعوض قيمة انتقاله إلى مان يونايتد

كشفت تقارير بريطانية بأن تكلفة انتقال الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد سيتم تغطيتها من خلال مبيعات القمصان التي تحمل اسمه قبل مشاركته مع الفريق للمرة اﻷولى بعد عودته.

وقالت صحيفة "ميرور" أن الاستثمار الذي وضعه النادي الإنجليزي في النجم البرتغالي قد يؤتي أكله قبل أن يركل اللاعب الكرة للمرة الأولى مع الشياطين الحمر.

وعاد المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً إلى أولد ترافورد بعد 12 عاماً حين رحيله إلى ريال مدريد.

ودفع يونايتد قرابة 20 مليون جنيه استرليني لتأمين خدمات "صاروخ ماديرا" الذي سيرتدي القميص رقم 7 من جديد.

وتزاحم المشجعون لشراء قميص نجمهم المفضل مما يعني أن المدخولات التي سيحصل عليها النادي قد تعيد له ما تم استثماره في الصفقة قبل أن يخوض اللاعب مباراته الأولى أمام نيوكاسل يونايتد في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وخلال أول 12 ساعة بعد الإعلان عن عودة رونالدو لارتداء الرقم 7، تم بيع ما قيمته 32.5 مليون جنيه من القمصان.

وسيحصل مانشستر يونايتد على 10% من هذه القيمة نظراً للطريقة التي يتم العمل بها فيما يخص صفقات تمويل قمصان اللاعبين.

وتفاوض يونايتد مع يوفنتوس على قيمة دفعات صفقة الهداف البرتغالي حيث تم تقسيط المبلغ الكلي بدفع 2.5 مليون جنيه في كل قسط.

وإذا استمرت مبيعات قمصان الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على نفس المنوال، فسيكون النادي قد استعاد ما دفعه قبل أن يشارك اللاعب مع الفريق للمرة اﻷولى في ملعب أولد ترافورد.