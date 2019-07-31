"متفجرات" في سيارة ميسي

قامت قوات الأمن في مطار مدينة برشلونة بتفتيش طارئ على سيارة النجم ليونيل ميسي، بعد وصول بلاغ يفيد بوجود متفجرات بداخلها.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن قوات الأمن في مطار برشلونة "آل- برات" تلقت بلاغاً يفيد بوجود متفجرات داخل سيارة الهداف الأرجنتيني، وهو ما دفعها لحملة تفتيتش تأميناً للمطار من أي مخاطر وقبل عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة وركوبها.

ولا يزال ميسي يقضي عطلته الصيفية قبل العودة إلى برشلونة استعداداً للموسم الجديد 2019-‏‏‏2020.