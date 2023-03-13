متى سيعود رافاييل نادال إلى ملاعب التنس؟

البوابة - ظهر نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يتدرب إيذاناً بعودته القريبة للملاعب.

وتعرض صاحب الـ 36 عاماً لإصابة مؤثرة في العضلة الحرقفية القطنية خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة.

وتوقع مراقبون أن يبتعد الفائز بـ 22 لقب غراند سلام عن الملاعب ما بين 6 إلى 8 أسابيع وأن تتزامن عودته مع انطلاق بطولة مونتي كارلو للماسترز.

ماذا قال نادال عن إصابته؟

لكن الإسباني كشف في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية: "أتدرب أسبوعاً بأسبوع، وأخضع لفحوصات من أجل الوقوف على حالتي.

"لم أتحدث كثيراً منذ إصابتي في أستراليا، لكني عانيت بشكلٍ كبير في ذلك الوقت.

"تعرضت لتمزق عضلي كبير، كما تمزق جزء من الغضروف، إنه إصابة في منطقة صعبة وحساسة، استمد قوتي من هذه المنطقة مما يجعل التعافي أكثر صعوبة."

يذكر أن بطولة مونتي كارلو للماسترز ستنطلق الشهر المقبل.