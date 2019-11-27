مجموعة أميركية تشتري 10 بالمائة من مانشستر سيتي

قامت مجموعة أميركية بشراء 10 بالمائة من مانشستر سيتي بقيمة تقارب 500 مليون يورو وفقاً لتصريحات من مالك الشركة المستثمرة.

وتوصل الطرفان لاتفاق يسمح لشركة سيلفر ليك بدفع 500 مليون يورو لشراء النسبة من أسهم مجموعة سيتي فوتبول غروب المالكة للنادي.

وبحسب تصريحات تابعة للشركة أن الهدف من هذه العملية هو ضخ استثمارات تساعد في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا في المجموعة.

وقال خالدون المبارك، رئيس سيتي فوتبول غروب، في بيان: "سيلفر ليك شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وسعداء بالعمل معاً".

وأكد البيان أن إجون إيربان، رئيس الشركة، سينضم لمجلس إدارة المجموعة المالكة لمانشستر سيتي، وعدد آخر من الأندية حول العالم.

ومن ضمن الأندية نيويورك سيتي، وملبورن سيتي، وجيرونا، وأتلتيكو توركي، ويوكوهاما مارينوز، وسيشوان الصيني.

وتعادل مانشستر سيتي مع شاختار دونيتسك أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وضمن العبور أولاً من مجموعته.