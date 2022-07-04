مجموعة سيتي تستحوذ على نادي باليرمو الإيطالي

أكملت مجموعة سيتي لكرة القدم اليوم الاثنين الاستحواذ الرسمي على نادي باليرمو الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن قيمة الاستحواذ ستصل إلى نحو 13 مليون يورو إضافة لمليوني يورو على شكل إضافات.

وكان النادي الصقلي قد أعلن عن إفلاسه في عام 2019 واضطر للبدء حينها من دوري الدرجة الرابعة (سيري دي).

وسبق لعدة نجوم عالميين اللعب في صفوف النادي على رأسهم الأرجنتينيان باولو ديبالا وخافيير باستوري والأوروغوياني إيدينسون كافاني.

باليرمو الاستحواذ الـ 11 لمجموعة سيتي لكرة القدم

ويعد هذا الاستحواذ الحادي عشر للمجموعة التي تضم حالياً أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ونيويورك سيتي الأميركي وملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني ولوميل البلجيكي ومومباي سيتي الهندي.