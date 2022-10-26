مجموعة beIN الإعلامية تبرم شراكة إستراتيجية مع شركة الوسائل السعودية SMC في مجال الدعاية والإعلان

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن توقيعها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة الوسائل السعودية SMC، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، لتكون الشركة بموجبها الوكيل والشريك الإعلاني الحصري للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشمل الاتفاقية جميع قنوات beIN بما فيها قنوات beIN SPORTS الرياضية الرائدة، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TM، وذلك خلال الفترة الممتدة ما قبل وخلال وما بعد البطولة حتى نهاية العام 2030.

تنسجم الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع التوجّهات الإعلانية العالمية في تحقيق شراكاتٍ تهيئ بيئةً جاذبة وصناعةً رقميةً مبتكرة أمام الشركات الإعلانية - المحلية والعالمية - بهدف الاستفادة من الفرص التنافسية الرائدة خلال الفعاليات المختلفة.

وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، بحضور السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية، والسيد محمد بن عبدالإله الخريجي، رئيس مجلس إدارة شركة SMC.

وبهذه المناسبة قال السيّد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا إتمام هذه الاتفاقية، في هذا الوقت الهام من العام حيث نستعد لبداية الحدث الرياضي الأضخم في العالم - بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TM. ولا تكمن أهمية هذه الاتفاقية بالمنحى التجاري فحسب، بل تتعداه لتمكّن المعلنين من الوصول إلى جمهور كبير يتابع قنوات beIN المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال وكالة إعلانية رائدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الشراكة شهادة على نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها beIN وتقدمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. هذه ببساطة بداية خططنا في beIN، وهذه الاتفاقية ليست سوى واحدة من العديد من قصص النجاح العظيمة التي تم الإعلان عنها هذا العام، وينتظرنا في المستقبل".

المصدر: مجموعة بي إن الإعلامية



وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة SMC السيد خالد وليد الخضير "تشكّل الاتفاقية مع beIN فرصةً لتطبيق ما تحظى به استراتيجية SMC من أهداف ومنتجات إعلانية مرنة وفعالة في مسارات خدمات التسويق الإعلاني، بالإضافة إلى الاستفادة ممّا هيأته الشركة من نماذج خدماتية، هي الأحدث في النظم الإعلانية، لتتوافق مع تطورات المجال عالميًا وتطلعات العملاء، كما تحقق أكبر قدر من الانتشار الإعلاني المستهدف".

من الجدير بالذكر أن قنوات beIN SPORTS هي الوجهة الوحيدة والحصرية لمشاهدة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مباشرةً في 25 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا، من خلال تغطية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، بدقة HD و 4K عبر 7 قنوات مخصصة. كما أعلنت beIN عن انضمام أكثر من 120 شخصية من كبار مقدمي البرامج والمراسلين والمعلقين والمحللين، الدوليين والإقليميين والمحليين إلى فريقها لتغطية البطولة.