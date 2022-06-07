مجموعة beIN الإعلامية والاتحاد الفرنسي للتنس يمددان شراكتهما حتى عام 2026 لبث بطولة رولان غاروس للتنس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس ومجموعة beIN الاعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والترفيه، عن تمديد شراكتهما لعدة سنوات قادمة، حيث ستستمر beIN ببث بطولة رولان غاروس، عبر قناتها الرياضية beIN SPORTS في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2026.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم beIN SPORTS ببث بطولات الغراند سلام الباريسية، بما في ذلك جميع المباريات المسائية في كافة البلدان والأقاليم التالية: الجزائر، البحرين، تشاد، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وكانت beIN SPORTS الناقل الرسمي لبطولات رولان غاروس لأكثر من 15 عاما، ساهمت خلالها بتوسيع انتشار البطولات الأربع الكبرى الباريسية في المنطقة من خلال تغطيتها الواسعة للبطولة على قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، التي رافقها استوديو تحليلي وتعليق بمستوى عالمي على المباريات.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد جيل موريتون، رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس: "يسعدنا مواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع beIN SPORTS، المنصة الرياضية الرائدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى عام 2026. لدينا العديد من عشاق التنس في المنطقة الذين ينتظرون المواسم الجديدة من بطولة رولان غاروس، ونحن سعداء بتمكننا من تزويدهم بالمحتوى لمواصلة استمتاعهم بمشاهدة البطولة لحظة بلحظة".

من جهته، قال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "نحن سعداء لمواصلة شراكتنا مع الاتحاد الفرنسي للتنس، فبينما نحن نستعد للعام الأكبر في تاريخ beIN، مع بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ لبثها مباشرة وحصريا ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن شراكاتنا المستمرة، كشراكتنا مع الاتحاد الفرنسي للتنس، هي التي تمكننا من توفير أفضل مجموعة متنوعة من الرياضات العالمية لملايين المشتركين والمشاهدين. كما اننا نتطلع قدماً إلى بث جميع بطولات رولان غاروس خلال السنوات المقبلة".