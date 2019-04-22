محبو صلاح يهاجمون ميلنر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

شنّت الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على لاعب ليفربول المخضرم جيمس ميلنر، بسبب تمسكه بتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت للريدز خلال المباراة أمام كارديف سيتي التي انتهت بثنائية نظيفة ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي سجل منها الهدف الثاني، متجاهلاً طلب زميله محمد صلاح بتسديدها.

وكان صلاح يرغب في زيادة رصيده من الأهداف في البطولة إلى 20 هدفاً، والانفراد في صدارة قائمة الهدافين، التي يحتلها بالتساوي مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال برصيد 19 هدفاً لكل منهم.

وبكثافة شديدة، اتجهت الجماهير المصرية نحو صفحة ميلنر، وشنت هجوماً عنيفاً عليه، بعد أن حرم صلاح المتسبب بالركلة من فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الهدافين.

وانضم ميلنر إلى ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي من محبي صلاح، والتي ضمت نجوماً عالميين أبرزهم سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد، الذي نال قدراً كبيراً من الهجوم عليه عبر حسابه على "تويتر"، بعد تسببه في إصابة قوية للنجم المصري خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وريال مدريد العام الماضي.

واتهمت الجماهير المصرية المدافع الإسباني بتعمد إصابة صلاح في الكتف حينها.

كما نال ساديو ماني قدراً كبيراً من هجوم محبي صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهامه بتعمد الأنانية مع "الفرعون" المصري بداية الموسم الحالي بسبب "الغيرة"، عقب حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين متتاليتين (2017 و2018)، واتهامه أيضاً بمحاولة إحراز الأهداف وعدم التمرير لزميله.