محرز: أصبحت أكثر كفاءة في تسجيل الأهداف

يرى النجم الدولي الجزائري رياض محرز أنه أصبح "أكثر كفاءة" في تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي هذا الموسم بعد زيارة الشباك مرتين خلال لقاء ديربي مانشستر أمس الأحد.

وقاد صاحب الـ 31 عاماً الفريق السماوي لسحق غريمه الأزلي مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1 ليحلق السيتيزنز في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محرز رصيده إلى 21 هدفاً مع سيتي في جميع البطولات هذا الموسم وساهم في توسيع الفارق في صدارة البريميير ليغ مع ليفربول ثاني الترتيب إلى 6 نقاط مؤقتاً.

وقال الجزائري في تصريحات بعد المباراة لإذاعة بي بي سي راديو 5 البريطانية: "لا أعرف ما إذا كنت هدافاً عظيماً، لكني أحاول مساعدة الفريق قدر استطاعتي في كل مباراة.

"أنا أكثر كفاءة هذا الموسم بسبب العمل الذي نقوم به خلال التدريبات.

"أحاول التواجد في منطقة الجزاء بصورة أكبر، كما أسعى للتواجد في جميع أرجاء الملعب حتى أحاول تسجيل المزيد من الأهداف وحتى أساعد الفريق.

"هذا هو الأمر الوحيد الذي أحاول فعله."

وتفوق محرز على سجله التهديفي السابق مع مانشستر سيتي في السنوات الماضية خلال 33 مباراة خاضها هذا الموسم حتى الآن.

وانتقل الجناح إلى صفوف السيتينزنز قادماً من ليستر سيتي في صيف عام 2018 ولم ينجح في إقناع المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا بقدرته في بادىء الأمر.

لكن "بيب" بدأ يعتمد أكثر على النجم الجزائري خلال المواسم الأخيرة قبل أن يصبح لاعباً لا يستغنى عنه هذا الموسم.