محرز: اعتنوا بأنفسكم واحذروا

شكر رياض محرز نجم مانشستر الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم عبر منصة "تويتر" بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الدولي الجزائري في حسابه الرسمي: "أنا بخير، احذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم".

وحذا حذوه زميله آيميرك لابورت المصاب بكورونا أيضاً بعد بضع دقائق، وقال: "شكراً لكم جميعاً على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، سأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة المقبلة وسأعود قريباً، اعتنوا بأنفسكم".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون في 21 سبتمبر الحالي ضمن المرحلة الثانية بعدما تأجلت مباراته أمام أستون فيلا عن المرحلة الأولى، حيث منحته الرابطة أسبوعاً إضافياً من الراحة، كونه أنهى الموسم الماضي متأخرا بخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون في 15 من الشهر المنصرم.