محرز بين باريس سان جيرمان وريال مدريد

تلقى رياض محرز نجم مانشستر سيتي أكثر من عرض للانتقال مع وجود اهتمام كبير من الثنائي باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وقالت "دون بالون" الإسبانية، الجمعة، أن الدولي الجزائري يفكر في الرحيل عن سيتي، بسبب الإيقاف الذي تعرض له الفريق أوروبياً خلال العامين المقبلين.

ويرغب سان جيرمان في التوقيع مع محرز بشكل رسمي، خاصة مع إمكانية عودة نيمار دا سيلفا إلى برشلونة في صيف 2020، كما يراقب ريال الموقف باهتمام كبير تمهيداً لدخول الصفقة بقوة في الوقت المناسب.

على جانب متصل، وضعت إدارة سيتي مبلغاً وقدره 100 مليون يورو على الأقل، في حال الموافقة على بيع النجم الجزائري الذي يرتبط بعقد رسمي مع النادي يمتد حتى صيف 2023.