محرز: جاهز للمشاركة مع سيتي حينما يحتاجني غوارديولا

أكد النجم رياض محرز أنه سيكون دائماً في أفضل حالاته من أجل المشاركة مع مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي الجزائري وأكد خلالها أن المنافسة في الفريق صعبة للغاية، وهو ما يجعل من مشاركته غير مضمونة طوال الوقت.

وقال محرز: "هذا جزء من كرة القدم، خاض سيتي أربعة لقاءات خضت اثنين منهما، هذا أمر طبيعي وحدوثه وارد.

"سأكون متواجداً طوال الوقت بانتظار قرار المدير الفني، وسأعمل بكل ما لدي من قوة من أجل التواجد في أفضل حالاتي".

وكان محرز قد تألق بشكل واضح في جميع مشاركاته مع مانشستر سيتي هذا الموسم مما دفع الجميع للتساؤل حول سبب عدم تواجده بشكل أساسي ومستمر مع الفريق.

يذكر أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خرج في تصريحات سابقة أكد فيها أن عدم مشاركة النجم الجزائري في مواجهتي المرحلتين الثانية والثالثة من الدوري الإنجليزي كان ظالماً.