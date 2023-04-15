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محرز على رأس تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليستر اليوم

تاريخ النشر: 15 نيسان / أبريل 2023 - 10:31
رياض محرز (المصدر: أ ف ب)
رياض محرز (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف مانشستر سيتي خصمه ليستر سيتي اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميغ ليغ).

تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: نايثان آكي، روبن دياش، مانويل آكانجي.
خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، رودري، جون ستونز.
خط الهجوم: جاك غريليش، إيرلينغ هالاند، رياض محرز.

كلمات دالة:مانشستر سيتيليستر سيتيالدوري الإنجليزي

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