محرز غير نادم على الانتقال لمانشستر سيتي

أكد النجم الجزائري رياض محرز أنه غير نادم على الانضمام لصفوف فريق مانشستر سيتي بالرغم من ابتعاده عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ميرور" وأكد خلالها على سعادته بالعمل مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

"التوقيع لمانشستر سيتي جعلني رجلاً سعيداً فلقد انضممت لصفوف فريق يملك قوة كبيرة ونجوماً من مستوى خاص للغاية.

"يقودنا مدير فني عظيم، بكل صراحة لا أندم على هذا الاختيار فنحن لدينا مدرب رائع ودوماً يدفعنا لتقديم المزيد.

"عندما أتواجد في الملعب أقدم كل ما لدي فقط من أجله، متطلباته تكون كثيرة للغاية لكن كل ذلك في النهاية من أجل الفريق".

يذكر أن محرز شارك في فوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في كأس الرابطة الإنجليزية.