محرز: كأس الأمم الإفريقية بنفس أهمية بطولات كوبا أميركا واليورو

يرى النجم الدولي الجزائري رياض محرز أن منتخب بلاده قادر على الاحتفاظ بلقبه حين يستهل مشواره اليوم الثلاثاء في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بمواجهة منتخب سييراليون.

وكشف هداف مانشستر سيتي عن سعادته بتمثيل الخضر في البطولة الإفريقية مشدداً على أنها بنفس أهمية وقيمة نظيراتها من البطولات القارية.

وقال محرز في تصريحات إعلامية: "نريد أن نجلب الفخر لبلادنا وشعبنا.

"جئنا إلى الكاميرون (صاحبة الضيافة) حتى نكرر ما قدمناه في البطولة عام 2019."

ووجه صاحب الثلاثين عاماً انتقاداً لاذعاً للأندية الأوروبية التي سعت للضغط على الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل البطولة.

وقال قائد الجزائر: "كان كل شيء على ما يرام مع سيتي الذين سمحوا لي بالمغادرة، لكن الأندية ليست هي من يحدد من سيمثل منتخب بلاده في الاستحقاقات الدولية.

"كأس أمم إفريقيا بطولة كبيرة بنفس قيمة كوبا أميركا وبطولات اليورو."