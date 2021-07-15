محرز لا يفكر في ترك مانشستر سيتي

لا يرى رياض محرز نفسه يغادر مانشستر سيتي في المستقبل القريب مشيراً إلى أن النادي يوفر جميع شروط النجاح التي يتمناها أي لاعب.

وأكد الدولي الجزائري تمسكه بالبقاء مع بطل إنجلترا متمنياً في الوقت ذاته الفوز بالمزيد من البطولات معه.

وظفر جناح ليستر السابق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو مع السيتزنز منذ انتقاله إليه عام 2018.

كما وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بقيادة المدرب جوسيب غوارديولا، إلا أن خسره أمام جاره تشيلسي بهدفٍ دون رد.

وشدد صاحب الـ 30 عاماً أنه لا يوجد فريق حالياً أعلى من مانشستر سيتي.

وقال الجزائري: "لا أفكر بتجربة بطولة دوري جديدة، فأنا أحب إنجلترا والكرة الإنجليزية رائعة، لا أريد الرحيل، ما زالت لدي أهداف أسعى لتحقيقها".

ويتطلع محرز لتأكيد أحقيته بالمشاركة أساسياً مع سيتي الموسم القادم بعدما نجح في فرض نفسه على حساب رحيم ستيرلينغ في المراحل الأخيرة من الموسم المنصرم.