محرز: ميسي الأفضل رغم قوة رونالدو

كشف النجم الجزائري رياض محرز عن اللاعب الأفضل حالياً في العالم، الذي يلعب في نفس مركزه.

وقال محرز، في تصريحات لبرنامج "الضيف" على قناة الكأس القطرية حول اللاعب الأفضل في مركزه حالياً: "هناك الكثير منهم، لكن الأفضل دائماً يظل (ليونيل) ميسي بالنسبة لي".

واعتبر محرز الذي يستعد حالياً مع منتخب بلاده لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر أن الأفضل في العالم حالياً هو ميسي.

واختار في سؤال آخر المفضل لديه بين ميسي ونجم يوفنتوس الهداف كريستيانو رونالدو، بقوله: "ميسي، مع أن كليهما في غاية القوة".

يذكر أن محرز يحلم بتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا مع منتخب بلاده، وإهداء مشجعي الجزائر اللقب الثاني في تاريخهم، بعد التتويج الوحيد عام 1990.