محرز: نجحت مع مانشستر سيتي متأخراً

اعتبر رياض محرز نجم مانشستر سيتي، أنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات مع ناديه بالسرعة التي توقعتها منه الإدارة، لكنه في نهاية المطاف، تمكن من التألق وإحداث الفرق بالفعل تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا.

ووصل الدولي الجزائري إلى ملعب الاتحاد في صيف 2018 بعد رحلة مثيرة ومميزة للغاية مع ليستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني وبعد ملحمة طويلة من المثابرة للسماح له بمغادرة الثعالب.

توقعات كبيرة صاحبت وصول نجم محاربي الصحراء إلى مانشستر، لكنه عملياً لم يحدث فرقاً كبيراً في أول مواسمه، قبل أن يتمكن مؤخراً من كسب ثقة غوارديولا والمشاركة بصورة مستمرة مع تأثير كبير بمستوياته على السيتيزنز.

وقال محرز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أحدث فرقاً بالسرعة التي اعتقد المسؤولون أني سأصنعها.

"كان من الواضح أنه ليس متاحاً لهم الوقت لمنحي الكثير من الفرص، فنحن هنا 20 من أفضل اللاعبين في العالم.

"كنت على مقاعد البدلاء وكان اللاعبون الآخرون يؤدون، لذلك كان من الصعب علي أن أعود، في نهاية الموسم عدت، لعبت بشكلٍ جيد وبدأت هذا الموسم بشكلٍ مختلف. الآن عندما أشارك أؤدي بصورة جيدة، لذلك فالثقة باتت موجودة".

وسجل صاحب الـ 29 عاماً تسعة أهداف وصنع 14 هدفاً آخر خلال 37 مباراة خاضها هذا الموسم بالقميص الأزرق في مختلف المسابقات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب البريميير ليغ، كما حقق لقب كأس كاراباو والفرصة سانحة له في كأس الاتحاد الإنجليزي أيضاً، بينما وضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب دور الـ 16.