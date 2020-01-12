محرز وأغويرو يقودان مانشستر سيتي لسحق أستون فيلا

سحق مانشستر سيتي مستضيفه أستون فيلا بنتيجة 6-1 في اللقاء الذي شهده ملعب فيلا بارك ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حملت أهداف السيتيزنز تواقيع كلٍ من رياض محرز (هدفان في الدقيقتين 18 و 24)، وسيرجيو أغويرو (ثلاثية في الدقائق 28 و 57 و 81)، وغابرييل جيزوس (46)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع أنور الغازي في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء.

بهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة ارتقى على أثرها للمركز الثاني بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي ما تزال له مباراة مؤجلة.

أما أستون فيلا، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.