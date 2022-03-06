محرز ودي بروينه يقودان مانشستر سيتي لسحق يونايتد

سحق مانشستر سيتي ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدف اليوم الأحد في لقاء ديربي المدينة الذي جمعهما على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل أهداف السيتيزنز كلٌ من كيفين دي بروينه (هدفان) في الدقيقتين 5 و 28، والنجم الجزائري رياض محرز (هدفان أيضاً) في الدقيقتين 68 و 90.

أما هدف الشياطين الحمر الوحيد فحمل توقيع جايدون سانشو في الدقيقة 22.

وغاب الهداف البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو وزميله الأوروغوياني إيدينسون كافاني عن صفوف يونايتد.

مانشستر سيتي يحلق في صدارة الترتيب

بهذا الانتصار، عزز مان سيتي من تواجده في صدارة الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة من 28 نقطة بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن ليفربول صاحب المركز الذي خاض 27 مباراة.

أما مانشستر يونايتد فتجمد رصيده بدوره عند 47 نقطة علماً بأنه تراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام.