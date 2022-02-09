محرز ودي بروينه يقودان مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد

فاز مانشستر سيتي حامل اللقب على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد ليلة الأربعاء في اللقاء الذي شهده ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا السيتيزنز عن طريق كلٍ من رياض محرز (من ركلة جزاء)، وكيفين دي بروينه في الدقيقتين 40 و 69.

مانشستر سيتي يحلق في الصدارة

وارتفع رصيد سيتي بهذا الانتصار الجديد إلى 60 نقطة من 24 مباراة في صدارة الترتيب ليبتعد بفارق 12 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني من 22 مباراة.

وفي مواجهات أخرى ضمن المرحلة ذاتها، سقط توتنهام هوتسبير على أرضه أمام ساوثهامبتون 2-3، وتعادل نوريتش سيتي مع كريستال بالاس 1-1، وتعادل أستون فيلا مع ليدز يونايتد 3-3.