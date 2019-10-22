محرز وصلاح ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن 30 اسماً مرشحاً لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2018-2019، التي توج بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش في العام الماضي.

وقدمت المجلة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 30 لاعباً، وضمت الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي أليكساندر أرنولد، ظهير ليفربول، والألماني مارك أندريه تير شتيغين حارس برشلونة، والهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

إضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وكيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي، وأنتوان غريزمان جناح برشلونة.

وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وإيدين هازارد لاعب ريال مدريد، وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، ورحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.

وتواجد أيضاً، السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، والصربي دوسان تاديتش مهاجم أياكس أمستردام، والهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، والفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام.

ولم يغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس عن القائمة، للموسم الـ 16 على التوالي، وفي الـ 15 المواسم الماضية حصد الجائزة 5 مرات وجاء في المركز الثاني بـ6 مناسبات.

وتواجد أيضاً البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، وزميله الهولندي جورجينيو فاينالدوم، والهولندي الآخر ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس، رفقة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وضمّت القائمة، الهولندي فيرجيل فان دايك قائد دفاع ليفربول، وزميله البرازيلي روبرتو فيرمنيو، إضافة إلى البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، رفقة الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام، وروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ.

وتعتمد المجلة الفرنسية على ثلاثة معايير في اختيار المرشحين، وهي الأداء الفردي والجماعي خلال موسم 2018-2019، وفئة اللاعب التي تتضمن الموهبة واللعب ومهنته، وفي حال التعادل بين اللاعبين يتم تنظيم جولة أخرى بينهم.

يذكر أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد خط وسط ريال مدريد قد حقق الجائزة لأفضل لاعب عام 2018، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وحصد الوصافة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.