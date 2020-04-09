محرز وصلاح وتريزيغيه ينضمون لحملة مكافحة فيروس كورونا

أعلن رياض محرز نجم مانشستر سيتي انضمامه إلى حملة جمع التبرعات التي أطلقها نجوم الدوري الإنجليزي للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان عدد من نجوم البطولة، وعلى رأسهم جوردان هندرسون قائد ليفربول وهاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، قد أطلقوا حملة ضخمة بعنوان ”اللاعبون معاً“، لجمع التبرعات من أجل دعم القطاع الصحي في بريطانيا خلال أزمة تفشي جائحة ”كوفيد-19“.

ونشر محرز نص بيان الحملة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وعنونها بشعار الحملة ”اللاعبون معا“، ليصبح من ضمن أحدث المنضمين للمبادرة الخيرية.

كما كان محمد صلاح نجم ليفربول قد أعلن انضمامه للحملة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وكذلك مواطنه محمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا، ليزداد حجم المشاركة العربية في المبادرة.

وتهدف الحملة إلى جمع تبرعات مالية من لاعبي الدوري الإنجليزي من أجل دعم القطاع الصحي في بريطانيا لشراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المتضررين من الوباء.