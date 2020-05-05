محرز يتفوق على لاعبي الدوري الإنجليزي بأرقام جديدة

تمكن النجم رياض محرز، قبل إيقاف الموسم من ترجمة ثقة المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، على أرض الملعب، من خلال الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، رداً على التهميش الذي لقيه الموسم الماضي من قبل مدرب برشلونة السابق.

ونشر موقع "مانشستر إيفنينغ نيوز" المتخصص في أخبار حامل لقب الدوري الإنجليزي، إحصائيات جديدة تثبت مجدداً تفوق قائد منتخب الجزائر على نظرائه في البطولة، وجاء ليؤكد من جديد أنه أحد أفضل لاعبي الموسم.

وكشفت الأرقام الجديدة أن محرز من بين أكثر اللاعبين المهددين لمرمى الخصم، كما يعتبر ثاني أكثر لاعب صناعة للتمريرات داخل منطقة الجزاء، وهو الذي يملك أكثر من 500 تمريرة هذا الموسم بمعدل تمريرة واحدة من معدل 19.8 تمريرة في المباراة.

ولم يتفوق على نجم مانشستر سيتي إلا لاعب تشيلسي الشاب كالوم هادسون أودوي، الذي استطاع صناعة تمريرات داخل منطقة الجزاء بمعدل 19.6 تمريرة، ثم يأتي في المركز الثالث أليكس آيوبي، نجم إيفرتون واللاعب السابق لآرسنال.

كما يحتل محرز المركز التاسع بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر تهديداً لمرمى الخصم، حيث يملك معدل تسديد بعد 24.7 لمسة، رغم أن هناك لاعبين يتقدمون عليه في الترتيب لهم ميزة تسديد الكرات الثابتة بفرقهم، على غرار جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي، وروبن سنودغراس لاعب خط وسط ويست هام، وباسكال غروس نجم برايتون.

وأكد الموقع ذاته أن محرز أثبت أحقيته في مكانة أساسية في تشكيلة غوارديولا، مرجحاً أن هذه المكانة سيحافظ عليها بعد استئناف الموسم، التي من المحتمل أن تكون في يونيو، أما دوري أبطال أوروبا ففي أغسطس المقبل على الأرجح.

في المقابل، نجح محرز في تسجيل تسعة أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، أي بمساهمة كل 105 دقائق تقريباً.