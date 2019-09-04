محرز يتفوق على مهاجمي الدوري الإنجليزي في إحصائية جديدة

عاد النجم الجزائري رياض محرز لأخذ مكانه الطبيعي ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد مشاركته في المرحلة الرابعة أساسياً أمام برايتون في لقاء انتهى بفوز السيتيزنز برباعية نظيفة.

قبلها كان الدولي الجزائري قد اكتفى باللعب بضع دقائق فقط كبديل أمام كل من توتنهام وبورنموث، بينما ساهم في فوز سيتي الكبير على ويست هام يونايتد (5-0) في افتتاح الدوري بفضل تمريراته الحاسمة وحصوله على ركلة جزاء.

ورغم مشاركته في لقاءين فقط وعدم تسجيله أي هدف لحد الآن، إلا أن النجم العربي تمكن من التفوق على مهاجمي البطولة في المرحلة الرابعة من الدوري، حيث كشف حساب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات على "تويتر" بأن محرز كان أفضل مهاجم في هذه المرحلة من ناحية صنع الفرص الكثيرة السانحة للتهديف خلال مباراة برايتون.

وكشف ذات المصدر بأن محرز الذي بدأ في مباراتين فقط كلاعب أساسي ضمن تشكيلة بيب غوارديولا قام بصنع 10 فرص متاحة للتسجيل، الأكثر من بين لاعبي الهجوم، رفقة ساديو ماني الذي صنع 10 فرص أيضاً، وبفارق فرصة واحدة عن محمد صلاح نجم ليفربول وكالوم ويلسون جناح بورنموث.

وتؤكد هذه الإحصائية المكان الهامة التي يحظى بها محرز، إذ فرض نفسه مجدداً رفقة مانشستر سيتي، حيث ساهم في حصد فريقه 6 نقاط لحد الآن.

وأما في باقي المواقع، فقد كشفت شبكة "أوبتا" تفوق هوغو لوريس حارس توتنهام على أقرانه، إذ كان الأكثر تصدياً بـ 19 تصدياً، وبفارق تصديين عن الشاب نيك بوب حارس بيرنلي وتيم كرول حارس نوريتش، وفي خط الدفاع برز وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد، حيث قام بـ 26 تدخلاً ناجحاً وبفارق 6 تدخلات عن أقرب لاعب وهو ريكاردو بيريرا ظهير ليستر سيتي، وفي خط الوسط برز لاعب توتنهام هاري وينكس الذي قام بـ 283 تمريرة ناجحة يليه بول بوغبا بـ 247 تمريرة ناجحة.

وكان غوارديولا قد اعترف بعد مباراة برايتون بأن محرز هو أحد أفضل لاعبي سيتي منذ انطلاق الموسم الحالي، مؤكداً أنه لم يكن عادلاً معه، بعد أن أبقى عليه في مقاعد الاحتياط في مباراتي المرحلتين الثانية والثالثة، كما كشف أيضاً بأن محرز لاعب موهوب، وبأنه لا يكون سعيداً أبداً عندما لا يلعب.