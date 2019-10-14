محرز يتوج تألقه بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي

تَوّج النجم رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي تألقه منذ انطلاق الموسم بجائزة جديدة مع فريقه، بعدما قاده لتحقيق الكثير من الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.

وكشف الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن فوز الجزائري بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي، بعد تغلبه في الاستفتاء على زميليه رودريغو وكيفين دي بروينه بفارق شاسع، إذ حصد محرز 70 بالمائة من أصوات جماهير سيتي، بعد توهجه الشهر الماضي الذي خاض فيه 5 مباريات، أربع منها في الدوري الممتاز، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز في هذه المباريات 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ووقع نجم منتخب الجزائري على هدف في مباراة إيفرتون، وسجل هدفاً آخر في لقاء واتفورد إضافة إلى تمريرة حاسمة، كما وقع على هدفٍ أيضاً وصنع آخر في لقاء شاختار دونيتسك ضمن دوري أبطال أوروبا. وهي المرة الثانية التي يتوج فيها محرز بجائزة لاعب الشهر في سيتي منذ انضمامه إليه قادماً من ليستر سيتي.

وحقق النجم الجزائري أفضل بداية له، بعدما عانى الموسم الماضي من ملازمة دكة البدلاء.

وسجل محرز منذ انطلاق الموسم الحالي 4 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى ما بين مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويتواجد محرز حالياً مع منتخب الجزائر الذي سيواجه نظيره الكولومبي ودياً الثلاثاء بمدينة ليل الفرنسية.