محرز يدرس الرحيل عن مانشستر سيتي

ألمح رياض محرز نجم مانشستر سيتي أنه قد يرحل خلال الفترة المقبلة متجهاً للدوري الفرنسي سواء لأولمبيك مرسيليا أو باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "كانال بلس" مع زميله بينجامان ميندي، وأكد خلالها أن كل شيء ممكن.

وقال محرز: "الحقيقة أني كنت مشجعاً لمرسيليا من قبل عندما كنت صغيراً في السن، أما باريس سان جيرمان فلا علاقة لهم بذلك، أنا الآن ألعب في مانشستر سيتي".

وختم: "أنا بخير هنا لكن مدينة باريس هي المفضلة بالنسبة لي، ولدت وترعرعت هناك، ولا أحد يعرف ما الذي من الممكن أن يحدث".