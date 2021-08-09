محرز يرحب بالمنافسة مع فودين وغريليش

رحب النجم الجزائري رياض محرز بالمنافسة على المشاركة أساسياً مع مانشستر سيتي تحت إشراف جوسيب غوارديولا في ظل وجود فيل فودين والتعاقد الجديد جاك غريليش.

ويرى نجم ليستر سيتي السابق أن هذه المنافسة تحفزه وتجبره على تقديم مستويات أفضل كل مرة.

وكان الجزائري التعاقد الأعلى قيمة للسيتزنز عام 2018 حينما استقطبه النادي من الثعالب في صفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون جنيه استرليني.

ورغم تألقه الموسم الماضي تحديداً واقتناع غوارديولا أخيراً بقدراته، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة الآن بسعيه للمشاركة مع الفريق في ظل بروز نجم فودين وقدوم غريليش.

وبات غريليش تحديداً اللاعب الأغلى في تاريخ سيتي والذي تم التعاقد معه مقابل 100 مليون جنيه من أستون فيلا قبل أيام.

يذكر أن محرز خاض مع مانشستر سيتي 143 مباراة بجميع المسابقات وسجل 39 هدفاً، كما صنع 34 هدفاً آخر.