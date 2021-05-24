محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

رفع النجم الجزائري، رياض محرز، علم فلسطين، خلال احتفالات مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وحمل محرز العلم الفلسطيني، إلى جانب العلم الجزائري، خلال الاحتفالات التي أقيمت بحضور نحو عشرة آلاف مشجّعٍ للنادي الذي توّج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وكان قائد منتخب الجزائر غرّد عبر حسابه على «تويتر»، تضامناً مع الفلسطينيين، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهذه المرة الثالثة التي يُرفع فيها العلم الفلسطيني في ملاعب بريطانيا هذا الموسم، إذ حمل بول بوغبا وآماد ديالو، اللذان يلعبان مع مانشستر سيتي، علم فلسطين، على ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي.

وسبقهما ويسلي فوفاني وحمزة تشودوري، اللذان رفعا العلم الفلسطيني خلال تتويج ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد.