محرز يقود أحلام الجزائريين في كأس أمم إفريقيا

تحفل صفوف منتخب الجزائر بالعديد من اللاعبين المتميزين، لكن رياض محرز نجم مانشستر سيتي فرض نفسه بقوة على رأس قائمة الموهوبين في الجيل الحالي للكرة الجزائرية.

نال محرز شهرة عالمية طاغية بعدما فجر مع ليستر سيتي واحدة من أكبر المفاجآت، بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، لكن الحلم الأكبر لمحرز لم يتحقق بعد إذ يطمح إلى قيادة محاربي الصحراء لاستعادة اللقب الإفريقي بعد غياب طويل استمر ثلاثة عقود.

وتوج محرز (27 عاماً) بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2016 في استفتاء الاتحاد الإفريقي (كاف)، كما توج أيضاً بجائزة أفضل لاعب إفريقي في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وحصد جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل لاعب إفريقي في استفتاء صحيفة "المنتخب" المغربية بخلاف جوائز فردية أخرى.