محرز يقود الجزائر لفوزٍ كبيرٍ على كولومبيا

قدم منتخب الجزائر مباراة كبيرة أمام غريمه الكولومبي وهزمه بثلاثية نظيفة، على ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية ودياً.

في الدقيقة 16، أحرز محاربو الصحراء الهدف الأول بعدما مرر رياض محرز كرة على قوس منطقة الجزاء إلى بغداد بونجاح، الذي سددها بشكل أكثر من رائع داخل المرمى.

بعدها بثلاث دقائق، أضاف محرز ثاني أهداف الخضر، حينما نُفذت ركلة ركنية بتمريرة قصيرة إلى يوسف البلايلي، لكن الكرة مرت من تحت أقدامه لتصل إلى نجم مانشستر سيتي، الذي سددها مباشرة من على بعض خطوات من منطقة الجزاء داخل الشباك.

واضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة لدقائق معدودة بعد الاحتفالات الصاخبة للجمهور الجزائر في المدرجات، قبل أن يعود ويستأنف اللعب.

وشهدت الدقيقة 64، إحراز المتألق محرز ثالث أهداف منتخب بلاده، بعدما انطلق إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية قوية، سكنت يمين مرمى الحارس دافيد أوسبينا.