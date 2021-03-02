محرز يقود سيتي لتحقيق فوز مهم على ولفرهامبتون

حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على ضيفه ولفرهامبتون بأربعة أهداف لهدف في اللقاء القوي الذي احتضنه ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف السيتيزنز عبر لياندير ديندونكير (16 بالخطأ في مرمى فريقه)، وغابرييل جيزوس (هدفان في الدقيقتين 80 و90+3)، ورياض محرز (90)، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع كونور كودي في الدقيقة 61.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب ليبتعد بفارق 15 نقطة عن غريمه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.