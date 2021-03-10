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محرز يقود مانشستر سيتي لسحق ساوثهامبتون

منشور 10 آذار / مارس 2021 - 07:49
محرز يتألق ويقود سيتي للفوز
محرز يتألق ويقود سيتي للفوز

سحق مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون بخمسة أهداف لاثنين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للفائز كلٌ من كيفين دي بروينه (هدفان في الدقيقتين 15 و59)، ورياض محرز (هدفان في الدقيقتين 40 و55)، وإيلكاي غوندوغان (45).

فيما جاء هدفا القديسين عن طريق جيمس وارد (25 من ركلة جزاء)، وتشي آدامز (56).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

كلمات دالة:رياض محرزمانشستر سيتيساوثهامبتونالدوري الإنجليزيإيلكاي غوندوغانكيفين دي بروينه

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