محرز يقود مانشستر سيتي للتفوق على تشيلسي

رفض مانشستر سيتي رفع الراية البيضاء في منافسته على لقب الدوري الإنجليزي مع غريمه ليفربول المتصدر، وعاد وحقق انتصاراً على ضيفه تشيلسي، بهدفين لهدف على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثالثة عشر.

الانتصار الغالي لفريق المدرب بيب غوارديولا جعله يواصل ملاحقته للريدز، وإن كانت الأفضلية للثاني بفارق 9 نقاط، بعد الفوز الصعب الذي حققه بدوره على كريستال بالاس بنفس النتيجة.

وعلى الرغم من أن تشيلسي كانت له الأفضلية بداية المباراة التي سيطر على مجرياتها بصورة واضحة، إلا أن سيتي تمكن من العودة بأداءً كبير استحق به النقاط الثلاث.

البلوز استغلوا أفضليتهم المبكرة بخطف الهدف الأول عبر المتألق نغولو كانتي في الدقيقة 21، لكن سرعان ما عاد السيتيزنز بالتعادل عبر كيفن دي بروينه، بعد تسديدة ارتطمت في كيرت زوما وغيرت إتجاهها داخل مرمى الضيوف والحارس كيبا.

ثم بزغ نجم رياض محرز، الذي قدم مباراة مميزة، وأحرز هدف التقدم لسيتي في الدقيقة 37 بعدما مر من أكثر من مدافع لتشيلسي من الجبهة اليمنى وسدد كرة لا تصد ولا ترد في المرمى.

شهد الشوط الثاني أفضلية للسيتيزنز وإضاعة عدد كبير من الفرص ما بين تصديات لكيبا أو للقائمين، ورغم ذلك كان تشيلسي حاضراً وحاول في أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة كانتي التي ارتطمت في العارضة وضلت طريقها.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث خلف ليستر سيتي، والذي يمتلك 29 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع.