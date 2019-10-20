محرز يكشف عن الوجه الآخر لشخصيته

غاب النجم رياض محرز، عن لقاء مانشستر سيتي، الذي فاز على كريستال بالاس 2-0 ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذا لم يمنعه ليكون مادة دسمة في الموقع المقرب من النادي.

وحل قائد منتخب "محاربي الصحراء" ضيفاً على موقع السيتيزنز ليكشف عن العديد من الجوانب الشخصية، ضمن إطارها الرياضي، ضمن فقرة تابعة للنادي تحت اسم "سؤال وجواب".

وكان أول سؤال موجه لبطل إفريقيا مع الجزائر، حول الشيء الذي أخبره به المدير الفني بيب غوارديولا بعد انتقاله لمانشستر سيتي صيف عام 2018 قادماً من ليستر سيتي في صفقة كانت الأغلى حينها في تاريخ بطل البريميير ليغ بقيمة 60 مليون جنيه استرليني، قبل أن يحطم هذا الرقم المستقدم الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد، رودريغو هيرنانديز صاحب الـ 62 مليون جنيه.

ورد محرز بقوله: "أول شيء قاله لي (المدرب بيب) غوارديولا بعد قدومي لمانشستر سيتي هو أنه سعيد لوجودي، وأننا قادرون على صنع أشياء كثيرة لهذا الفريق".

وتم تقديم سؤال آخر لمحرز مُتعلق بعلاقته مع زملائه، خاصة زميله المقرب منذ أيامهما معا في لوهافر، وهو الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا بينجامان ميندي.

وجاء نوع السؤال الموجه لمحرز عن الصديق الذي سيتصل به في حالة انقطعت به السبل في جزيرة صحراوية، فقال محرز:" سأتصل ببنجامان ميندي"، وعن السبب أضاف:" لا أعرف ما إذا كان خياراً موفقاً، ولكن يمكننا التواصل جيداً والتحدث باللغة الفرنسية بطلاقة وسرعة، ولهذا ستكون حظوظنا كبيرة في إنقاذ واحدنا الآخر".

أما السؤال الأخير الذي طرح على الدولي الجزائري في فقرة سؤال وجواب، فقد كان متعلقاً بالمهارة التي يريد أن يستعيرها من أحد زملائه في سيتي، فأجاب عن ذلك بقوله:" ربما مهارة دافيد سيلفا بالتحرك مع الكرة في المساحات الضيقة، إنه أفضلنا من هذه الناحية".