محرز يهدي جيزوس هدف الانتصار على ليستر

قدم النجم رياض محرز أداءً رفيعاً ساهم من خلاله بانتصار مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، توجه بصناعة هدف الفوز الوحيد لزميله غابرييل جيزوس.

واستعان المدرب بيب غوارديولا بالدولي الجزائري أساسياً في مواجهة فريقه السابق على ملعب كينع باور معقل ليستر سيتي، ليثبت محرز مجدداً أنه قادر على صناعة الفارق بعدما واصل طيلة اللقاء صنع الكرات النموذجية لزملاءه من أجل التسجيل.

وقاد محرز بنفسه هجمة متقنة وصل من خلالها لمناطق ليستر سيتي، قبل أن يقدم الكرة بشكل ذكي لزميله البرازيلي الذي دكها بسهولة في الشباك هدفاً أكدته تقنية الفيديو فيما بعد في الدقيقة 80.

وكان مهاجم مان سيتي سيرجيو أغويرو قد أهدر ركلة جزاء قبل ذلك بـ 19 دقيقة، وعانى الأمرين في التسجيل وهز شباك حارس ليستر كاسبر شمايكل، لينجح محرز في فك شيفرة دفاعات صاحب الأرض بمراوغته وتمريرته التي ضربت الدفاع وأهدت سيتي الانتصار والنقاط الثمينة، رافعاً رصيده إلى 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم وسجل 9 أهداف.

فيما رفع مانشستر سيتي رصيده بدوره إلى 57 نقطة في المركز الثاني، أما ليستر سيتي فبقي رصيده ثابتاً عند 50 نقطة في المركز الثالث.