محرز يوجه رسالة مؤثرة لغوارديولا

وجه النجم رياض محرز، رسالة تعزية ودعم لمدربه في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الذي فقد والدته على إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر قائد منتخب محاربي الصحراء عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بالمدرب الإسباني، وكتب: "يوم عاطفي للغاية لنا بعد تلقينا الخبر المأساوي، كل التعازي واحترامي للمدرب وعائلته خلال هذه الفترة العصيبة".

ونعى مانشستر سيتي والدة مدرب فريقه الأول التي وافتها المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز 82 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وتلقى المدير الفني السابق لبرشلونة العديد من رسائل التعزية والدعم، سواء من لاعبي فريقه، أو الأندية الأخرى، مثل ريال مدريد، الذي نشر بياناً أكد فيه تعازيه وتضامنه مع غوارديولا.