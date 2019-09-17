محكمة التحكيم الرياضي تقلص عقوبة نيمار

قلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان لمباراتين، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أوقفه ثلاث مباريات.

وسيغيب البرازيلي عن المواجهة التي سيخوضها فريقه غداً أمام ريال مدريد ضمن الجولة الأولى.

وتم إيقاف المهاجم المثير للجدل بسبب إهانته للحكم في مباراة الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد.

وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار يويفا في يونيو بإيقاف اللاعب 3 مباريات، ووافقت المحكمة على قبول الطعن بشكل جزئي.

وسيكون ظهور نيمار الأول رفقة الباريسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام كلوب بروج.