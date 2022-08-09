محلل: رابيو لن ينجح مع مانشستر يونايتد

شكك غرايم سونيس النجم السابق والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" بجدوى تحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط يوفنتوس.

واتفق الناديان خلال الساعات الماضية على الصفقة التي ستنقل لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى ملعب أولد ترافورد مقابل حوالي 15 مليون جنيه.

ماذا قال سونيس عن تعاقد مانشستر يونايتد مع رابيو؟

وقال سونيس أحد أساطير ليفربول السابقة في تصريحات لـ "توك سبورت": "إذا جلبوه الآن فذلك لأنه لم يكن خيارهم الأول، وإنما الثاني.

"يتجاوب يونايتد مع الأحداث في الوقت الراهن، لكن الصراع محتدم في إنجلترا بين لاعبي خط الوسط، ورابيو لم يتألق مع يوفنتوس.

"إذا واجه مشاكل في فرض نفسه في إيطاليا، ففرص نجاحه في الدوري الإنجليزي منخفضة، لدي تحفظات حول الصفقة."