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محمد النني يقترب من ميلان

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 05:09
محمد النني
محمد النني

أكد ناصر النني، والد لاعب وسط بيشكتاش، والمعار من آرسنال على أن المفاوضات مع ميلان لضم نجله، تسير بشكل جيد.

وانتقل المصري إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال والد نجم الوسط في تصريحات لموقع "صدى البلد": المفاوضات بين ميلان ومحمد وصلت إلى مرحلة متقدمة، إلا أنه لم يتم التوقيع حتى الآن.

وختم بقوله: "الساعات القادمة قد تشهد إتمام الصفقة، بعد تجدد الاهتمام بابني الذي يقدم مستويات مميزة مع بيشكتاش، لكنه يرغب في الانتقال لميلان، نظراً لقوة الدوري الإيطالي".

Via SyndiGate.info


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