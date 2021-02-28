محمد صلاح الأعلى أجراً بين لاعبي ليفربول

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية قيمة عقود لاعبي ليفربول، وتربع محمد صلاح على عرش هذه القائمة.

ويتقاضى المصري 200 ألف جنيه استرليني أسبوعاً، مما يساوي سنوياً 10.4 مليون جنيه.

ويمتد عقد صلاح الحالي مع ليفربول حتى صيف عام 2023 وسيكسب حوالي 24 مليون جنيهمن الآن وحتى انتهاء هذا العقد.

وأكد التقرير أن الثاني في القائمة هو التعاقد الصيفي تياغو آلكانتارا الذي يكسب 192.308 ألف جنيه في الأسبوع.

ويحصل روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك على 180 ألف جنيه أسبوعياً لكلٍ منهما، بينما يتقاضى قائد الفريق جوردان هندرسون والمخضرم جيمس ميلنر 140 ألف جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساديو ماني، الذي قد يجادل البعض أنه لا يقل أهمية عن صلاح، يكسب نصف راتب زميله (100 ألف جنيه) في الأسبوع.

في ذيل القائمة يتواجد المدافع جو غوميز براتب يبلغ 28 ألف جنيه أسبوعياً، أي أقل بسبع مرات تقريباً من راتب صلاح على الرغم من إصابة المدافع طويلة الأمد التي تثبت أهميته في الفريق.

من المؤكد أن النجم الصاعد كيرتيس جونز (20 عاماً) سيعرض شروطاً جديدة على أجره المتواضع البالغ 6700 جنيه في الأسبوع في المستقبل القريب.

خاض لاعب الوسط 26 مباراة تحت قيادة المدرب يورغن كلوب هذا الموسم وله تأثير متزايد على الفريق.

ومن المثير للدهشة أن ناثانيال فيليبس، الذي ينتهي عقده هذا الصيف يتقاضى 64615 جنيهاً أسبوعياً، ويكسب حالياً أكثر من لاعبي الظهير النجمين أندي روبرتسون وترينت أليكساندر أرنولد.