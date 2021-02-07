محمد صلاح الأفضل في إفريقيا خلال العقد الأخير

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عدة قوائم تضم أفضل 3 لاعبين في جميع القارات خلال العقد الأخير.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس القائمة عن قارة أوروبا، ومثله الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن قارة أميركا الجنوبية، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن قارة إفريقيا.

أما عن قارة آسيا، فلم يكن هناك صعوبة في اختيار الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام، وكذلك في أميركا الشمالية، حيث تم اختيار الكوستاريكي كايلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وجاءت قوائم الأفضل في القارات الخمس كالتالي:-

أوروبا: البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، الإسباني، سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد، الألماني، مانويل نوير، لاعب بايرن ميونيخ.

أميركا الجنوبية: الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي، دانييل ألفيش، ساو باولو.

إفريقيا: المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول، والجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.